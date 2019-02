Belges à l’étranger – Tessa Wullaert remporte la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester City

Tessa Wullaert, 25 ans, a remporté la Coupe de La Ligue féminine anglaise de football aux tirs au but (4-2) contre Arsenal avec son club de Manchester City samedi à Bramall Lane (Sheffield). Aucun but n’avait été marqué à l’issue du temps réglementaire et les prolongations. Manchester City est en tête du championnat devant Arsenal, deuxième.

Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en finale de cette Coupe de la Ligue l’année passée. Les Gunners s’étaient alors imposés 1-0.

C’est le premier titre anglais à noter au palmarès de Tessa Wullaert, qui avait quitté Wolfsburg l’été dernier.

Elle évoluait à une position avancée dans l’entre jeu, juste derrière les deux attaquantes

Source: Belga