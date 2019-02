ATP Marseille – David Goffin éliminé par le jeune Grec Tsitsipas aux portes de la finale

David Goffin (N.3) a été éliminé par le Grec Stefanos Tsitsipas, 12e joueur du monde en demi-finale de l’Open 13 Provence, épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 668.495 euros, samedi à Marseille. David Goffin, 24e à l’ATP, a été battu en effet par la première tête de série du tournoi en deux manches: 7-6 (7/1) et 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 09 minutes.

Au coude à coude jusqu’à 5 partout dans le premier set, David Goffin a eu le bon goût de breaker son adversaire dans le 11e jeu pour avoir l’occasion de servir pour le gain de la première manche. Las, Tsitsipas lui rendait la pareille. Le premier set s’est ainsi joué au jeu décisif remporté par le Grec 7 points à 1.

Un coup d’arrêt pour Goffin qui se faisait breaker d’entrée de seconde manche. Le jeune Grec était lui lancé, menant rapidement 4 à 0 après la prise une deuxième fois du service du Belge. Il finira la partie à 6-2 en à peine plus d’une heure de match.

En finale, Tsitsipas sera opposé au Kazakh Mikhail Kukushkin, 31 ans, 50e au classement ATP, victorieux en deux sets dans sa demi-finale du Français Ugo Humbert, 75e mondial, 20 ans. Le score: 6-4, 6-4 en 1h33 minutes de jeu.

Source: Belga