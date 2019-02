Tout savoir sur les taches de rousseur

Certain.e.s détestent en avoir, d’autres trouvent que cela donne un charme fou. Elles peuvent se concentrer sur le haut du nez ou recouvrir la totalité du visage. De quoi parle-t-on? Des taches de rousseur… Cette petite constellation de points marron draine son lot d’idées reçues. D’ailleurs, on en sait finalement peu sur elles. Et si nous y jetions un œil ?

Nous les appelons ‘taches de rousseur’, les dermatologues les nomment ‘éphélides’. On les attribue très souvent aux personnes rousses et à la peau claire, mais les brun.e.s tout comme les blond.e.s peuvent également en être constellé. Il faut savoir que l’on ne naît pas avec ces taches. Elles n’apparaissent en effet qu’après une exposition au soleil qui permet aux cellules chargées de produire des pigments de se mettre en action. Quand elles se mettent à en produire un peu plus, c’est alors qu’apparaissent les taches de rousseur. Cette augmentation de mélanine dans l’épiderme au soleil est généralement transmise par un gène qui régule la couleur de la peau et des cheveux: le gène MC1R.

La mélanine, c’est quoi ça?

La mélanine est un mot générique qui désigne tout un ensemble de pigments biologiques. Chez l’homme, il se subdivise en deux types: l’eumélanine et la phaeomélanine. Le premier fabrique, au contact du soleil, des pigments foncés qui aboutit au final au bronzage. C’est une mélanine marron foncé. Le second, par contre, tend vers le jaune-orangé et provoque ces fameuses taches. Les personnes à la peau très claire (que les dermatologues appellent ‘carnation de phototype 1’) n’ont que de la phaeomélanine dans l’épiderme. Ce qui veut dire qu’ils ne bronzent pas mais qu’ils se voient à la place constellés d’éphélides roussâtres en guise de mécanisme de défense. Et c’est en cela qu’elles sont un indicateur de la sensibilité de la peau au soleil.

Ces éphélides ne sont jamais cancérigènes en soi. Au contraire, elles vous préviennent que votre type de peau est particulièrement sensible au soleil et qu’il convient de la protéger pour éviter de développer un cancer. Elles sont également une accumulation de mélanine qui permet à la peau de se protéger des rayons solaires. Mais cela ne dispense pas de mettre de la crème solaire. Bien au contraire.

Seulement chez les roux?

Non, être roux n’implique pas forcément d’avoir des taches de rousseur. Et avoir des éphélides ne fait pas obligatoirement de vous un roux. Il n’empêche que près de 80% des personnes rousses ont effectivement ce fameux gène MC1R qui les provoque. Chez eux, ces taches seront visibles toute leur vie sur les zones exposées au soleil. Leur apparition est en effet irréversible. Chez les personnes au teint clair, par contre, elles peuvent apparaître massivement aux beaux jours, sur les parties les plus exposées, et s’effacer ensuite quand vient l’hiver.

Taches brunes ou de rousseur?

Les bébés ne naissent donc pas avec des taches de rousseur mais commencent à en être parsemés dès la première exposition aux rayons UV. De plus, l’épiderme d’un enfant à la peau claire est encore plus sensible aux ultraviolets que celui d’un adulte. C’est pourquoi ils sont nombreux à présenter ces éphélides jusqu’à l’âge adulte avant de s’effacer quelque peu.

Mais qu’en est-il dès lors de ces taches brunes, que certaines appellent également ‘taches de vieillesse’ (voire même ‘taches de soleil’)? Ce sont en fait des lentigos, c’est-à-dire des macules (lésions cutanées) qui apparaissent généralement après l’âge de 40 ans et qui résultent d’une production en excès de mélanine après une exposition solaire. Généralement bénins, les lentigos doivent toutefois être tenus à l’œil car un mélanome peut très bien s’y cacher. Seul un dermatologue pourra vous le dire, et il sera à consulter si vous constatez des changements de couleurs, une augmentation de taille, un saignement, etc. Si vous souhaitez faire disparaître ces taches brunes disgracieuses, le dermatologue pourra éventuellement vous conseiller diverses techniques dont le peeling, la cryothérapie ou le laser. Rien ne prouve par contre que les crèmes cosmétiques trouvées en vente libre soient efficaces.

Pierre Jacobs