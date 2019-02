Ghalia Benali, voix divine et actrice dans le drame ‘Fatwa’

En quelques lignes

Les tensions religieuses en Tunisie, c’est sans aucun doute un sujet important, mais pas très sexy de prime abord. Si vous voulez faire un film sur un tel sujet, mieux vaut donc trouver une ‘accroche’ supplémentaire. Et c’est exactement ce que fait le réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud. Dans ‘Fatwa’, nous suivons un Tunisien qui retourne au pays après de longues années d’absence. Non pas qu’il en ait tellement envie, mais parce qu’il doit enterrer son fils mort dans un accident de la route. Plus il se renseigne sur les circonstances de l’accident, plus il doute de la version officielle. ‘Fatwa’ dit tout ce que vous devez savoir sur le clash entre les Tunisiens modérés et les fondamentalistes islamistes et raconte en même temps une histoire policière captivante et même bouleversante. Très bien fait.(rn) 4/5