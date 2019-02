Far Cry New Dawn VS Metro Exodus : Deux FPS, deux ambiances

Vous vous souvenez du concept «Deux salles, deux ambiances» dans les boîtes de nuit? Nous avons profité de la sortie simultanée de Far Cry New Dawn et de Metro Exodus pour appliquer le concept à ces deux jeux post-apocalyptiques très différents.

Ce mois de février est marqué par la sortie sur PC, PS4 et Xbox One de Far Cry New Dawn et Metro Exodus. Et même s’ils sont les représentants du même genre (le FPS), ces deux jeux sont très différents. L’un se déroule dans le Montana, dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits, c’est Far Cry New Dawn. L’autre se déroule en Russie dans une ambiance tout aussi « post-apo » mais nettement plus pesante, c’est Metro Exodus. Chez Metro, on a pris le pari de les comparer sur plusieurs points. Allez-vous plutôt combattre les Ravageurs de Far Cry ou les Hurleurs de Metro ? On vous aide à faire le choix !

La réalisation

Pas de doute à ce niveau-là, Metro Exodus est la première claque graphique de 2019. Le jeu est visuellement superbe. Il offre des panoramas à couper le souffle et des effets de lumière de toute beauté. Far Cry New Dawn utilise quant à lui le même moteur graphique que Far Cry 5 il y a un an et les graphismes ont déjà pris un petit coup de vieux.

Avantage Metro Exodus

La liberté d’action

Si Far Cry New Dawn et Metro Exodus sont deux jeux de tir à la première personne, leurs mécanismes restent très différents. Comme les épisodes précédents, Far Cry mise sur une grande liberté laissée au joueur. Dans un vaste monde ouvert où la nature a repris ses droits 17 ans après une explosion nucléaire, vous pouvez chasser, pêcher, explorer la map à pied, en voiture, en moto, en bateau ou en hélicoptère. Du côté de Metro Exodus, malgré une ouverture par rapport aux épisodes précédents, la progression est beaucoup plus linéaire et scriptée. Le joueur doit suivre le chemin tracé par les développeurs ukrainiens.

Avantage Far Cry New Dawn

Le réalisme

Là encore, les deux jeux sont très différents. Metro Exodus est un jeu au réalisme poussé, où les munitions sont rares. Dans les zones irradiées, il est indispensable de porter son masque et de remplacer les filtres chaque minute au risque de mourir en quelques secondes. Il faut aussi penser à recharger sa lampe de poche. Metro Exodus est donc assez un jeu assez exigeant, mais au final très gratifiant. Le jeu reproduit même l’enrayement de l’AK47 et en face d’un ennemi, il n’y a rien de plus rageant. En plus de fabriquer ses munitions, il faut également nettoyer son arme. Far Cry New Dawn est quant à lui clairement plus orienté « arcade » et déjanté.

Avantage Metro Exodus

Le fun

À défaut d’être réaliste, Far Cry New Dawn est amusant et accessible à tous. On y retrouve aussi une belle brochette de héros, à débloquer au cours du jeu, et qui peuvent s’avérer très utile comme support lors des missions. Ils sont au nombre de huit et chacun dispose de sa propre spécialité. Mention spéciale pour la mamy sniper et Horacio, un énorme sanglier devenu meilleur ami de l’homme. Dans Far Cry New Dawn, la vie après l’apocalypse est fun et colorée.

Avantage Far Cry New Dawn

L’ambiance

À des années-lumière de Far Cry et de ses ennemis charismatiques (cette fois des sœurs jumelles), l’ambiance de Metro Exodus est nettement plus pesante. Il faut souvent avancer dans l’obscurité, à la lumière de sa lampe de poche ou de son briquet, et faire attention à ne pas se faire repérer par des mutants ou des milices ennemies. Le manque de munitions et la gestion des filtres de son masque à gaz contribuent à cette tension quasi-permanente. Lorsque la petite troupe se déplace et poursuit son exode en train à travers la Russie, Metro Exodus montre un autre visage, beaucoup plus humain. On peut ainsi s’asseoir et écouter les récits des autres membres, jouer de la musique ou simplement regarder le paysage défiler en fumant des cigarettes entre deux wagons. Du côté de Far Cry, il se retrouve plongé dans une course à l’éthanol. Il faut capturer et recapturer des avant-postes pour en obtenir le plus possible afin de faire évoluer le campement de la communauté: Prosperity. L’ambiance de Metro Exodus reste la plus marquante.

Avantage Metro Exodus

Le jeu à plusieurs

Il n’y a pas que les jeux multijoueurs dans la vie. On l’a vu en 2018 avec Detroit Become Human, Spider-Man ou encore God of War, les jeux solos ont encore de beaux jours devant eux. Far Cry New Dawn et Metro Exodus sont deux jeux solos « à l’ancienne » avec des histoires d’une dizaine d’heures. Metro Exodus est exclusivement pour les joueurs solitaires. Nous avons mis 19h de jeu avant d’arriver au générique de fin, et comptez sur quelques heures de plus de terminer toutes les missions annexes. Far Cry New Dawn est un peu plus court (mais il est aussi moins cher, moins de 45 €). Comptez environ douze heures pour en arriver au bout. Pour celles et ceux qui aiment jouer à plusieurs, Far Cry New Dawn se distingue néanmoins de Metro Exodus en proposant un mode coop. Il est ainsi possible de compléter l’aventure en ligne avec un ami.

Avantage Far Cry New Dawn

En conclusion

Far Cry New Dawn comme Metro Exodus sont tous les deux des bons jeux. Chacun s’adresse à un public sensiblement différent. Mais alors, lequel choisir ? Comme dans les discothèques de l’époque et le fameux concept « deux salles, deux ambiances » tout dépendra de vos goûts et de votre humeur du jour. Si vous êtes à la recherche d’une dose de fun et de liberté, optez plutôt pour Far Cry New Dawn. Par contre, si vous préférez la tension, la survie, le réalisme et un peu de gore, optez plutôt pour Metro Exodus. (tw)

Far Cry New Dawn 4/5

Metro Exodus 4/5