Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Pablo (réf. 15243)

Je m’appelle Pablo et je ne suis pas seulement un superbe Breton, mais j’ai aussi un caractère fantastique ! Je suis gai et jouette, très sociable avec mes congénères. Gentil et affectueux, je fais fondre tous les cœurs ! Je voudrais tant devenir le petit soleil d’une famille ! Je vous montrerai une reconnaissance éternelle, promis !

Sexe Mâle Age 3 ans Race Epagneul breton Taille 49 cm Pelage poils mi-longs Poids 14 kg

Giuliano (réf. 15710)

Moi, c’est Giuliano, un magnifique petit Bodeguero avec de superbes longues oreilles. Je suis un joyeux drille, insouciant et gentil avec tout le monde. J’aime l’action, les jeux, les longues promenades et l’idéal pour moi serait de trouver un maître sportif qui appréciera mon enthousiasme et ma joie de vivre.

Sexe Mâle Age 4 mois Podenco Bodeguero Taille 27 cm Pelage Poils courts Poids 4 kg

Bangels (réf. 15546)

J’habitais avec mon copain dans une famille anglaise. Mais on avait l’habitude de s’échapper du jardin… Nos maîtres en ont eu marre et plutôt que de rehausser la clôture, ils ont préféré nous amener en centre d’abattage, pour être tués… Je suis un gaillard costaud et énergique, j’adore jouer avec mes copains chiens. Je suis un chien de famille idéal et je ferai le bonheur des enfants (à partir de 10 ans). Plaisir garanti avec moi !

Sexe Mâle Age 1,5 an Race Croisé Labrador Taille 54 cm Pelage Poils courts Poids 18 kg

Vous êtes intéressé par Pablo, Giuliano, Bangels ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr