Adoptez le maquillage minéral pour protéger votre santé

Si vous aimez la cosmétique naturelle, vous êtes peut-être perplexe en ce qui concerne votre maquillage, qui n’est pas si facile à choisir en bio. Je vous propose de vous expliquer pourquoi un maquillage naturel et minéral, et qui peut être certifié bio, c’est vraiment mieux et tout aussi joli.

Qu’est-ce que le maquillage minéral?

Le «maquillage minéral» désigne le maquillage fabriqué à partir de poudres minérales naturelles telles les oxydes, le mica, les argiles, en remplacement des talcs, substances siliconées ou synthétiques que l’on trouve habituellement dans le maquillage synthétique. Une gamme de maquillage minéral qui se respecte ne devrait pas contenir ce que les pionniers de ce maquillage appellent les «7 menaces pour la peau»: parfum, talc, alcool, huile minérale (pétrole), conservateurs synthétiques, émulsifiants synthétiques et colorants synthétiques. Il nécessite parfois de nouveaux gestes pour travailler le teint: on pose au pinceau des couches successives très fines de poudre pour rehausser le teint ou le corriger, puis on l’égalise. On travaille certains fards à paupières et blush aux doigts,etc.

Attention aux arnaques!

Vous pouvez trouver des marques qui se présentent comme «maquillage minéral» presque n’importe où, de la pharmacie au grand magasin en passant par les magasins bio et Internet. Mais attention! Le terme n’est pas protégé et toute marque peut se revendiquer «maquillage minéral» sans pour autant être vraiment naturelle et respectueuse de la peau, surtout si celle-ci est acnéique. Certaines gammes de soi-disant «maquillage minéral» incluent des conservateurs réputés potentiels perturbateurs endocriniens, des ingrédients synthétiques, du parfum synthétique, et bien entendu des polymères plastiques et silicones pour «remplir la formule» de façon peu coûteuse. Cela n’a aucun sens, mais cela crée de belles textures appréciées par beaucoup. Le souci, c’est que cela peut également irriter la peau, la fatiguer, la rendre moins belle à cause du pouvoir occlusif de ce type d’ingrédients.

Les avantages du maquillage minéral

Le vrai maquillage minéral est formulé avec moins d’ingrédients que le maquillage traditionnel, puisque le but est d’éviter à la fois ce qui pollue et ce qui peut être polémique pour la santé.

Les avantages du maquillage minéral de qualité sont très clairs:

Il est moins polluant pour l’environnement. Il ne contient pas de polymères synthétiques ou de silicones plastiques et est donc plus biodégradable. Il est souvent conçu avec des packagings en carton, en pot, en bois, plutôt qu’en plastique.

Il est meilleur pour la peau. Les poudres libres minérales laissent vraiment respirer la peau et n’obstruent pas les pores, ce qui est essentiel pour la peau mixte ou grasse, voire acnéique ou sujette aux dermatites. Cela réduit également le risque d’irritation, en ce qui concerne le teint en tout cas.

Il protège efficacement la peau sans l’irriter. Pas de filtre solaire de type benzophénone ici, puisque ces produits sont naturels. Pourtant chaque fond de teint minéral de qualité offre un filtre solaire léger de 10 à 15, ce qui est intéressant pendant la journée.

Julien Kaibeck

Cet article provient du magazine belge indépendant BIOTEMPO qui a pour credo: «Comprendre, changer, agir maintenant».