Tour du Haut-Var – Vanmarcke espère qu’il n’est pas déjà au top de sa forme

Pour la première fois depuis le ZLM Tour de 2016, Sep Vanmarcke (EF Education First) a remporté une course: l’étape d’ouverture du Tour du Haut-Var (cat 2.1). Cette année encore, il vise les classiques flamandes. « C’est de bon augure, mais j’espère ne pas déjà être au top de ma forme », a-t-il déclaré. « Je savais que j’étais en bonne condition après l’Etoile de Bessèges et le Tour de Provence. Gagner une étape très dure ici, ça prouve que je marche bien », a confié Vanmarcke. « J’espère d’ailleurs ne pas déjà être au top de ma forme car les Classiques ne sont pas pour tout de suite. Avant le départ, je ne pensais pas vraiment pouvoir faire quelque chose. Mais j’ai vite senti que les jambes tournaient bien. A 50 kilomètres de l’arrivée, j’ai chuté. Ce n’est jamais agréable mais une fois rentré, je me suis dit qu’il fallait tenter le coup, à bloc. »

« Je me suis parfois retrouvé derrière à la suite de cassures, mais j’ai fait l’effort pour remonter les coureurs un à un. On a basculé au sommet du Col du Tanneron avec une quinzaine de coureurs et il y a eu plusieurs chutes dans la descente. Hugh Carthy était dans le groupe avec moi et il m’a parfaitement emmené dans le final. Il a roulé en tête du groupe pour que personne ne rentre derrière, et je n’avais plus qu’à gagner le sprint. Ce que j’ai fait. »

C’est déjà la cinquième victoire pour l’équipe américaine. « Et dire que la saison dernière, nous n’en avons remporté que six. Mais défendre le maillot de leader ce sera sûrement trop dur. AG2R La Mondiale et la Groupama-FDJ ont roulé ce vendredi et ils ont contrôlé la course toute la journée. Je devais juste me contenter de les suivre. Le rythme a été régulier toute la journée et il fallait juste se mettre à bloc dans une côte. Demain, ce sera différent. Je ne pense pas pouvoir encore suivre. »

