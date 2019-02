Stefan Everts de retour à l’hôpital en raison d’une infection au pied

Stefen Everts, 46 ans, a été admis jeudi à l’hôpital universitaire de Louvain en raison d’une infection au pied, a annoncé vendredi son entourage dans un communiqué. L’ancien champion du monde de motocross se plaignait depuis quelques jours de fortes douleurs à son pied droit. Les examens ont révélé qu’il a contracté une infection dans l’une de ses plaies au pied. Cette infection doit être traitée par voie intraveineuse avec des antibiotiques, mais ce n’est pas la malaria qui resurgit, a tenu à préciser le communiqué.

Stefan Everts est cependant toujours en revalidation après la malaria qu’il a contractée à la fin de l’année dernière. Le décuple champion du monde devra rester à l’hôpital entre deux et six semaines pour que les antibiotiques puissent agir. « Bien sûr, mentalement, c’est un coup dur », a commenté Everts. « Surtout parce que nous avons suivi et effectué minutieusement les soins des pieds. Je savais que ma récupération serait un travail de longue haleine, avec de temps à autre un obstacle. Mais je surmonterai aussi cet obstacle. »

Stefan Everts compte dix titres mondiaux (un en 125cc, 3 en 250cc et 6 en 500cc/mx1) et 101 victoires en Grands Prix. Il est considéré le meilleur pilote de motocross de tous les temps. Il travaille actuellement comme Team manager. Au cours de sa carrière, le Limbourgeois a reçu de nombreux prix sportifs, notamment le titre de Sportif belge de l’année (à cinq reprises, seul Eddy Merckx fait mieux avec six récompenses) et le Trophée National du Mérite Sportif en 2003.

Source: Belga