Proximus League – Westerlo rejoint à deux reprises par Lommel dans les arrêts de jeu

Le match d’ouverture de la 27e journée – 13e de la deuxième période – de la Proximus League s’est soldé par un partage vendredi entre Westerlo et Lommel (2-2). Les Campinois ont mené à deux reprises grâce à Maxime Biset (33e, 1-0) et Jens Naessens (74e, 2-1), mais Glenn Claes (45e+1) et Leonardo Rocha (90e+3) ont frappé en fin de mi-temps. Ce partage permet à Westerlo de rester 4e au classement général avec 33 points mais avec seulement deux points d’avance sur Roulers, qui reste sur trois victoires.

Les Roulariens affrontent le Beerschot-Wilrijk samedi (17 heures). Un déplacement difficile dans la mesure où les Anversois sont toujours en lutte pour la première place de la seconde période et le barrage pour la montée. Les Rats comptent 28 points tout comme Malines, vainqueur de la première phase, mais sont premiers parce qu’ils ont marqué un but de plus.

Samedi (20h30), Malines reçoit l’Union Saint-Gilloise (3e, 39 points), qui reste sur deux défaites; mais a déjà son ticket pour le playoff 2 garanti.

Dimanche (16 heures), Tubize (8e, 23 points) tentera de refiler la dernière place à OH Louvain (7e, 25 points).

Source: Belga