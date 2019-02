Paulien Couckuyt complète les Belgian Cheetahs

La Fédération européenne d’athlétisme (EAA) a officialisé la liste des engagés à l’Euro en salle de Glasgow (1er-3 mars). Il apparait que Paulien Couckuyt complètera la sélection des Belgian Cheetahs (4×400 mètres). Hanne Maudens ne s’alignera qu’au pentathlon et fera l’impasse sur la longueur. La sélection belge devait être dévoilée jeudi, mais suite aux polémiques concernant la convention sur les équipements et les droits à l’image que la Fédération belge (LRBA) voulait imposer aux athlètes, la conférence de presse prévue a été annulée et l’annonce de la sélection reportée à lundi. Cela dit, la LRBA devait déjà envoyer sa liste aux organisateurs. Il y aura bien huit Belges au départ des épreuves individuelles, ainsi que les relais 4x400m messieurs et dames. Qualifiée tant sur le pentathlon que sur la longueur, Hanne Maudens ne disputera que l’épreuve combinée.

Hanne Claes, Camille Laus, Margo Van Puyvelde, Cynthia Bolingo et Paulien Couckuyt composent la sélection des Belgian Cheetahs. Jacques Borlée avait dévoilé jeudi l’équipe des Belgian Tornados: Kevin, Dylan et Jonathan Borlée, Julien Watrin et la réserve Asamti Badji. Les huit Belges engagés dans les épreuves individuelles sont Eline Berings (60m haies), Cynthia Bolingo (400m), Renée Eykens (800m), Hanne Maudens (pentathlon), Claire Orcel (hauteur) Ismael Debjani (1.500m), Robin Hendrix (3.000m) et Thomas Van der Plaetsen (heptathlon).

Source: Belga