Naples et Mertens héritent de Salzbourg, Chelsea et Hazard contre le Dynamo Kiev en Europa League

En 8e de finale de l’Europa League, Naples, le club de Dries Mertens, affrontera Salzbourg, le bourreau du Club Bruges. Chelsea et Eden Hazard défieront le Dynamo Kiev tandis que l’Inter de Radja Nainggolan a hérité de Francfort. C’est ce qu’il ressort du tirage au sort effectué vendredi à Nyon. Les rencontres se joueront les 7 et 14 mars. Le Slavia Prague, qui a éliminé Genk, sera opposé à Séville. Arsenal jouera contre Rennes. Dinamo Zagreb/Benfica, Valence/Krasnodar et Zenit Saint-Pétersbourg/Villarreal complètent le tableau des 8e de finale.

La finale est programmée le 29 mai à Bakou (Azerbaïdjan).

Source: Belga