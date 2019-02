Les Lakers s’offrent les Rockets, Golden State s’impose difficilement

Les Los Angeles Lakers ont battu Houston 111 à 106, jeudi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Les Lakers étaient pourtant menés de 19 points au milieu du troisième quart-temps (60-79) avant de reprendre pied. Ils ont pu entamer le dernier quart avec un passif de 7 unités (83-90). Portés par LeBron James (29 points et 11 rebonds) et Brandon Ingram (27 points et 13 rebonds), les Californiens ont complété leur remontée pour l’emporter 111-106.

Solide défensivement, les Lakers ont limité James Harden, auteur de 30 points, son plus faible total depuis 6 rencontres.

Les Lakers équilibrent leur bilan (29 victoires, 29 défaites), mais restent dixièmes à l’Ouest. Houston (33 victoires, 25 défaites) est cinquième.

Le leader, Golden State a signé une 42e victoire en 58 rencontres. Le champion a cependant été bousculé par Sacramento avant de s’imposer 125-123 grâce notamment à la prestation de Stephen Curry auteur de 10 paniers à trois points sur un total de 36 points. Sacramento (30 victoires, 28 défaites) est neuvième.

A l’Est, le leader Milwaukee (44 victoires, 14 défaites) est venu à bout de Boston (5e, 37 victoires, 22 défaites) au terme d’un match très disputé. Les Bucks l’ont emporté 98-97. Giannis Antetokounmpo (30 points, 13 rebonds, 6 passes) a une nouvelle fois impressionné, alors qu’en face Kyrie Irving (22 points) a loupé le lay up de la victoire à la dernière seconde.

Dans les autres rencontres de la journée, Cleveland a battu Phoenix 111-98, Philaldephie a pris la mesure de Miami 106-102 et Portland s’est imposé à Brooklyn 99-113.

Source: Belga