Les collaborations entre hôpitaux publics et privés seront bientôt facilitées à Bruxelles

Les ministres bruxellois se sont accordés jeudi sur un avant-projet d’ordonnance modifiant la loi sur les CPAS pour permettre de nouvelles collaborations entre hôpitaux des secteurs public et privé dans la capitale, a annoncé vendredi le gouvernement de la Région-capitale. Selon celui-ci, avec l’adoption de la réforme fédérale des réseaux hospitaliers, l’objectif de cet avant-projet est de garantir une vision stratégique à l’offre publique de soins afin de garantir un accès universel aux soins délivrés dans les hôpitaux à Bruxelles.

Pour le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), il s’agit de pouvoir garantir l’accessibilité aux meilleurs médecins à l’ensemble des Bruxellois, quelle que soit leur condition sociale. Le texte adopté jeudi permettra bientôt des collaborations renforcées entre hôpitaux afin d’améliorer la qualité des soins en Région bruxelloise.

La ministre Céline Fremault (cdH) en charge de la Santé au sein de la Commission communautaire commune, estime que cette réforme répond à une évolution de la société et des besoins pour les soins de santé des Bruxellois(es). « Une meilleure collaboration entre tous les hôpitaux, publics et associatifs va garantir l’expertise du personnel médical et optimiser les soins pour les patients », a-t-elle commenté à ce propos.

Son collègue Pascal Smet (sp.a), avec lequel elle partage la compétence de la Santé, considère qu’offrir tous les services de soins possibles dans chaque hôpital avec ce que cela implique comme coût n’est plus la bonne voie. « En décloisonnant, en constituant des réseaux d’hôpitaux, et en divisant clairement les tâches de chacun, nous garantissons des soins de qualité et abordables à tous les Bruxellois » a-t-il ajouté.

Source: Belga