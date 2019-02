Le BinckBank Tour au départ de Beveren le 12 août

Beveren sera la ville de départ de l’édition 2019 du BinckBank Tour (WorldTour) le 12 août ont confirmé les organisateurs vendredi. Cette course par étape en Belgique et aux Pays-Bas partira en effet de Beveren et passera par les polders et leurs villages à la frontière de la Flandre Orientale et la Zélande, à la frontière belgo-néerlandaise. Cette première étape sera longue de 167km. L’arrivée sera jugée à Hulst, aux Pays-Bas, où se déroulera également la présentation des équipes le dimanche soir, ont précisé les organisateurs.

Le dimanche 18 août, le BinckBank Tour connaîtra son dénouement à Grammont ainsi que le nom du vainqueur de cette édition 2019.

Source: Belga