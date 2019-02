La première étape du Tour du Haut-Var pour Sep Vanmarcke

Sep Vanmarcke (EF Education First) a remporté la première étape du Tour du Haut-Var cycliste (2.1) disputée sur 154,5 km entre Vence et Mandelieu-la-Napoule vendredi en France. Le coureur belge l’a emporté devant le Français Julien El Farès (Delko Marseille Provence), 2e, et l’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), 3e, qui complète le podium.

Sep Vanmarcke, 30 ans, endosse le premier maillot de leader au classement général. Il décroche la 7e victoire professionnelle de sa carrière.

Samedi, la 2e étape conduira le peloton entre Le Cannet des Maures et Mons sur 201,4 km. Dimanche, l’épreuve s’achève par une étape de 136 km entre La Londe des Maures et le Mont Faron.

Source: Belga