Jupiler Pro League – Battu 2-1 à La Gantoise, le Standard n’a toujours pas gagné chez un membre du top 7

Grâce à des buts d’Alexander Sorloth (39e) et de Dylan Bronn (43e), La Gantoise a battu le Standard vendredi lors du match d’ouverture de la 27e journée du championnat de Belgique de football (2-1). Les Buffalos, 7e, comptent 41 points comme Anderlecht (6e), qui reçoit le Club Bruges dimanche (14h30). Le Standard, qui a réduit l’écart par Renaud Emond (90e+1), reste 3e (46 points). Alors que La Gantoise n’avait pris qu’un point en trois rencontres, Jess Thorup devait se passer de deux éléments de base, Nana Asare et Igor Plastum, grippés.

Michel Preud’homme avait reconduit le onze, qui a dominé Lokeren (3-1).

Les Buffalos ont directement prouvé aux Standardmen qu’ils étaient d’une autre trempe que les Waeslandiens en bloquant Paul-José Mpoku, qui a tenté une offensive sur l’aile (1e). Dans la foulée, Jean-Luc Dompé, un ex-Standardman, a alors expédié un ballon que Guillermo Ochoa a dégagé des poings (3e).

Alors que les Rouches leur facilitaient la tâche en perdant pas mal de ballons, les visités n’en profitèrent pas pour mettre le grappin sur la rencontre. Après un intermède illustré par un tir de Mehdi Carcela (19e), les Buffalos ont de nouveau inquiété Ochoa. Le Mexicain a sauvé son camp devant Jonathan David (21e) avant d’intervenir sur une frappe à bout portant de Sorloth (22e). Le rythme avait baissé quand les Gantois ont mené un contre rapide avec Thomas Kaminski et David. Le jeune prodige canadien a glissé le ballon à Sorloth, prêté par Crystal Palace, qui a marqué son deuxième but d’un tir croisé (39e, 1-0).

La Gantoise était lancée et sur un coup franc de Dompé, Collins Fai a involontairement dévié le ballon vers Bronn, qui ne pouvait rêver d’un plus bel assist. Le défenseur central tunisien en a profité pour marquer son 7e but de la saison (43e, 2-0). Le Standard était assommé mais Ochoa, qui a repoussé une tête dangereuse de Roman Yaremchuk (45e+1), avait tous ses esprits.

A la reprise, le Standard est apparu plus volontaire, mais cela n’a pas amené le danger escompté. C’était d’autant plus difficile que le milieu rouche n’était pas à la hauteur et que les combinaisons entre Mpoku, Emond et Maxime Lestienne, qui a cédé sa place à Alen Halilovic (69e), étaient rares.

Mais sur un assist de Razvan Marin, Emond a inscrit son dixième but de la saison (90e+1, 2-1), sans pour autant permettre au Standard d’accrocher son premier succès en déplacement chez un membre du top 7.

Source: Belga