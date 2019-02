Julie Allemand (Lyon) contre Gérone en quarts de finale, Kim Mestdagh (Cukurova) à Schio

Julie Allemand et son club de Lyon ASVEL affronteront les Espagnoles de Gérone en quarts de finale de l’Eurocoupe FIBA de basket féminin, a annoncé l’instance européenne de basket vendredi à l’issue du tirage au sort. La formation de Tony Parker, leader du championnat de France, s’était qualifiée jeudi au détriment de Tarbes et dispute pour la première fois la Coupe d’Europe. Le match aller aura lieu en terre lyonnaise et le retour une semaine plus tard en Catalogne.

Kim Mestdagh et son club turc de Cukurova de leurs côtés seront opposés aux Italiennes de Schio, reversées de l’Euroligue en Eurocoupe pour ces quarts de finale avec le match retour à Mersin en Turquie. Montpellier, coaché par le Liégeois Thibaut Petit, a hérité de Charleville-Mézières, issu aussi de l’Euroligue dans un duel entre clubs français.

Le dernier quart de finale aura lieu entre deux formations issues d’Euroligue, les Espagnoles de Salamanque et les Russes d’Orenburg. Les matches aller sont prévus le 7 mars et le retour le 14 mars.

Source: Belga