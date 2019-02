Grand Chelem judo Düsseldorf – La championne olympique Rio Majlinda Kelmendi déjà prête pour les Jeux de Tokyo

Championne olympique à Rio, la Kosovare Majlinda Kelmendi, 27 ans, a fait une grosse impression en remportant l’or au Grand Chelem de judo de Düsseldorf, vendredi en Allemagne. Elle semble déjà prête pour les Jeux de Tokyo de 2020. Elle a été la seule à pouvoir briser la suprématie japonaise, qui s’est exercée dans les quatre autres catégories au programme de la journée. En moins de 52 kg, Kelmendi (IJF 12) a gagné ses cinq combats par ippon. Elle a ainsi successivement immobilisé l’Allemande Verena Thum (IJF 269), la Brésilienne Eleudis Valentim (IJF 28), la Sud-Coréenne Bokyeong Jeong (IJF 226), l’Italienne Odette Giuffrida (IJF 18) et, en finale, la Mongole vice-championne olympique Sosorbaram Lkhagvasuren (IJF 54).

Kelmendi, qui a repris la compétition à la fin de l’année dernière, a déjà décroché l’argent au Grand Chelem d’Abou Dhabi (27/10) et l’or au Grand Prix de Tachkent (9/11). Elle a commencé 2019 avec l’or au Grand Prix de Tel-Aviv (24/1) et ajoute maintenant l’or de Düsseldorf.

Les quatre autres finales sont revenues au Japon.

La vice-championne du monde -48 kg Funa Tonaki (IJF 3) a devancé la Sud-Coréenne Yujeong Kang (IJF 15). Championne du monde et numéro un mondiale en -57 kg, Tsukasa Yoshida a elle remporté l’or aux dépens de la championne olympique brésilienne en titre, Rafaela Silva (IJF 10).

En -60 kg, Ryuju Nagayama (IJF 4) a battu le vice-champion du monde russe et numéro un mondial, Robert Mshvidobadze. Enfin en – 66 kg, Joshiro Maruyama (IJF 4) a aplati le Sud-Coréen Limhwan Kim (IJF 88).

