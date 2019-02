Genk n’est pas sorti indemne de son match contre le Slavia Prague

Le Racing Genk a annoncé vendredi qu’il ne pourra probablement pas compter sur Danny Vukovic, Casper De Norre et Bryan Heynen lors du match de championnat contre l’Antwerp dimanche à 18 heures. Le trio n’est pas sorti indemne de la défaite, 1-4 contre le Slavia Prague, jeudi soir en Europa League. Heynen (29e) et De Norre (56e) avaient tous deux été remplacés sur blessure. « Leur participation au match de dimanche est très incertaine », a communiqué le club. Le gardien Danny Vukovic pourrait également être absent. L’Australien a dû faire face à une grosse charge de son défenseur Sébastien Dewaest, et a également dû céder sa place.

« Vukovic est fortement contusionné mais il n’y aura pas de séquelles », a communiqué Genk. « Il est incertain pour l’entraînement de demain (samedi) et sa participation au match contre l’Antwerp est par conséquent compromise. »

Genk a vécu une semaine très décevante. Après la défaite 3-1 en championnat dimanche au Club Bruges, il a été sorti en Europa League jeudi par le Slavia Prague, qui s’est imposé 1-4 à la Luminus Arena.

Source: Belga