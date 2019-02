Fonds libyens – Didier Reynders réserve ses commentaires au Parlement

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders réservera à la Chambre des représentants ses commentaires sur le dossier des fonds libyens, a-t-il indiqué jeudi soir, interrogé en marge d’une visite à Washington. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Charles Michel a annoncé avoir demandé aux Finances et aux Affaires étrangères de lui fournir un rapport sur les contacts, initiatives et décisions pris dans ce dossier.

« J’ai toujours été très diligent envers le Parlement, comme (le président de la commission des Finances) Erik Van Rompuy l’a fait remarquer », a commenté M. Reynders.

Dans son entourage, on assurait que le rapport serait remis rapidement.

Source: Belga