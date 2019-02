Europa League – Philippe Clement après une nuit d’horreur: « Nous avons perdu la lutte physique »

Le coach du Racing Genk Philippe Clement fait preuve de réalisme après la défaite 1-4 de son équipe face à Slavia Prague, jeudi soir: « Nous avons joué des matches fantastiques cette saison, mais nous devons aussi apprendre à perdre. Sinon, nous allons nous prendre des claques plus souvent. » « Nous avons bien commencé le match », selon le coach. « Le 1-0 était mérité. Mais ensuite, nous avons complètement perdu la bataille. Ils ont mis beaucoup de pression et ont gagné tous les duels. J’ai tenté de corriger certaines choses pendant la pause, ce qui nous a permis de bien recommencer la 2e mi-temps. Mais la faute de Skoda sur Vukovic a constitué un tournant. Il a encore percuté Dewaest et c’en était fini pur lui. Malheureusement, j’avais déjà dû remplacer Heynen par De Norre. J’aurais aimé mettre Gano sur le terrain, mais ce n’était plus possible. Un important joueur contre une équipe aussi physique aurait été Sander Berge. Nous aurions eu besoin de lui, mais il sera absent encore quelques semaines. »

Genk affrontera Anvers dimanche.

Source: Belga