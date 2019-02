Documentaire sur Michael Jackson: plainte des ayants droit contre la chaîne HBO

Les ayants droit de Michael Jackson ont entamé jeudi des poursuites contre la chaîne de télévision HBO qui se prépare à diffuser un documentaire accusant le défunt chanteur d’avoir commis des abus sexuels sur deux jeunes garçons. La plainte de 53 pages, déposée auprès d’un tribunal de Los Angeles, accuse notamment HBO de violer un accord de « non-dénigrement » qu’elle aurait signé en 1992, du vivant du Roi de la Pop, et réclame jusqu’à 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

La chaîne a toutefois assuré qu’elle diffuserait comme prévu son documentaire, « Leaving Neverland », présenté récemment au festival du film de Sundance.

« Michael Jackson est innocent. Point », affirme la plainte. « En 2005, Michael Jackson est passé en jugement (…) et il a été relaxé par le jury », poursuit le document.

« Dix ans après sa mort, il y en a encore pour tirer profit de son succès mondial retentissant et chercher à exploiter ses excentricités », ajoute la plainte déposée par deux exécuteurs testamentaires du chanteur, à la tête de la fondation gérant les intérêts de ses héritiers.

Le documentaire de HBO inclut les témoignages de deux trentenaires, Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été victimes d’abus sexuels de la part de Michael Jackson alors qu’ils étaient respectivement âgés de sept et dix ans.

Les deux épisodes de « Leaving Neverland », du nom du ranch fantasmagorique construit par l’artiste en Californie, seront diffusés comme prévu les 3 et 4 mars. « En dépit des tentatives désespérées pour nuire au film, nous ne changeons pas nos plans », affirme HBO dans un communiqué transmis à l’AFP.

« Cela permettra à tous de juger par eux-mêmes du film et des accusations », souligne la chaîne.

La plainte dit se fonder sur un accord de « non-dénigrement » que HBO aurait signé en 1992 pour la retransmission d’un concert de Michael Jackson à Bucarest, qui interdirait encore aujourd’hui à la chaîne de nuire à la réputation de l’artiste.

Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 d’une surdose médicamenteuse. Le chanteur, qui avait raconté dans un documentaire aimer dormir –en toute innocence selon lui– avec des petits garçons, a été à plusieurs reprises accusé d’actes pédophiles.

En 1993, un adolescent de 13 ans avait porté plainte pour attouchements. L’affaire s’était réglée à l’amiable contre 15 millions de dollars. En 2005, Michael Jackson était passé en jugement à Santa Barbara pour des abus commis sur un autre mineur, mais avait été acquitté.

