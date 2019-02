Crise au Venezuela – L’aide américaine est arrivée à Curaçao

Un avion transportant des vivres et des médicaments, envoyés par les Etats-Unis et destinés au Venezuela, a atterri mardi sur l’île néerlandaise de Curaçao, a constaté l’AFP. L’avion, en provenance de Miami, a atterri dans l’après-midi à l’aéroport de Curaçao, salué par une dizaine de Vénézuéliens présents sur place et qui ont entonné l’hymne national, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Selon Miguel Rodriguez, qui va tenter d’organiser le convoyage de cette aide par bateau jusqu’au Venezuela, la cargaison, envoyée par l’agence d’aide et de développement américaine USAID, contient 50 tonnes de vivres et de médicaments.

M. Rodriguez a indiqué à l’AFP qu’un bateau était prêt pour convoyer l’aide jusqu’au Venezuela, dont les côtes se situent à 65 kilomètres de l’île caribéenne. Le transfert de la marchandise est prévu samedi, a-t-il ajouté, précisant encore attendre l’autorisation du gouvernement local pour l’appareillage vers le Venezuela.

« Nous espérons que cela sera résolu dans les heures qui viennent », a-t-il déclaré.

Plusieurs tonnes d’aide humanitaire américaine sont déjà stockées depuis le 7 février dans la ville colombienne de Cucuta, frontalière avec le Venezuela. Un autre centre de stockage a été installé dans le nord du Brésil.

L’opposant vénézuélien Juan Guaido a promis que cette aide humanitaire entrerait samedi dans le pays, malgré le refus catégorique du président Nicolas Maduro, qui y voit un prétexte pour une intervention militaire américaine.

Jeudi, le chef de l’Etat vénézuélien a annoncé la fermeture de la frontière terrestre avec le Brésil et menacé de fermer celle avec la Colombie.

Les liaisons maritimes et aériennes avec Curaçao sont également suspendues.

