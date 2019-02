Chelsea en appel contre son interdiction de recrutement

Chelsea a annoncé vendredi son intention d’aller en appel contre l’interdiction de recrutement pour deux périodes de transferts infligée quelques heures plus tôt par la FIFA, l’instance mondiale du football. « Le Chelsea FC réfute catégoriquement les conclusions de la commission de discipline de la FIFA et fera donc appel de la décision », a écrit le club d’Eden Hazard dans un communiqué. Vendredi matin, la Fifa avait infligé au club anglais une interdiction de recrutement lors des deux prochains mercatos, soit jusqu’à fin janvier 2020, et une amende de 600.000 francs suisses, un peu moins de 530.000 euros.

Chelsea a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’art. 19 du Règlement dans le cas de vingt-neuf joueurs mineurs et d’avoir commis plusieurs autres infractions relatives aux conditions d’enregistrement des joueurs. Selon la FIFA, le club a également violé l’art. 18bis du Règlement par rapport à deux accords conclus concernant des mineurs et qui lui permettaient d’influencer d’autres clubs sur des questions liées aux transferts.

« Le club tient à souligner qu’il respecte l’important travail entrepris par la FIFA en matière de protection des mineurs et a pleinement coopéré tout au long de son enquête », a commenté le club. « Au départ, Chelsea avait été accusé en vertu des articles 19.1 et 19.3 dans le cas de 92 joueurs. Nous nous félicitons du fait que la FIFA a accepté qu’il n’y a pas eu d’infraction concernant 63 de ces joueurs, mais le club est extrêmement déçu que la FIFA n’a pas accepté les contributions du club concernant les 29 joueurs restants. Le Chelsea FC a agi conformément à la règlementation en vigeur et soumettra prochainement son appel à la FIFA. »

Source: Belga