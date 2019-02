César 2019 – Pas de récompenses pour les films belges nommés pour le prix du meilleur film étranger

Les films belges « Girl » de Lukas Dhont et « Nos batailles » de Guillaume Senez, nommés dans la catégorie « meilleur film étranger » des César du cinéma, n’ont pas convaincu vendredi soir à Paris face à « Une affaire de famille » du Japonais Hirokazu Kore-eda qui ajoute cette récompense à sa Palme d’Or décernée lors du 71ème Festival de Cannes. Le treizième long métrage de Kore-eda chronique l’histoire d’un clan familial aux liens opaques, qui chaparde dans les magasins (le film s’intitule « Shoplifters » en anglais). Cette tribu, un soir, recueille une fillette maltraitée et s’improvise en famille recomposée.

L’oeuvre était en compétition lors de la remise des prix de l’Académie française des Arts et Techniques du Cinéma dans la catégorie « meilleur film étranger » face à « Three Billboards, les panneaux de la vengeance » de Martin McDonagh, « Capharnaüm » de Nadine Labaki, « Cold War » de Pawel Pawlikowski, « Hannah » d’Andrea Pallaoro, et les deux longs métrages belges « Girl » de Lukas Dhont et « Nos batailles » de Guillaume Senez.

Source: Belga