César 2019 – Karine Viard sacrée « Meilleure Actrice dans un second rôle » aux dépens de Virginie Efira

Le César de la Meilleure Actrice dans un second rôle a échappé à l’actrice belge Virginie Efira au profit de l’actrice française Karin Viard qui a été récompensée pour son jeu dans le film « Les Chatouilles », vendredi soir à Paris. Karin Viard était en compétition dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle » avec Virginie Efira donc pour « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche, de même qu’avec Leila Bekhti, qui est également à l’affiche du « Grand Bain », Isabelle Adjani (Le Monde à nous) et Audrey Tautou (En Liberté).

La Belge Virginie Efira peut encore espérer remporter le César de « Meilleure actrice » pour « Un amour impossible » de Catherine Corsini.

Source: Belga