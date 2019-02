Belinda Bencic rejoint Petra Kvitova en finale à Dubaï

Belinda Bencic (WTA 45) s’est qualifiée vendredi pour la finale du tournoi de tennis WTA Premier de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.828.000 dollars. La Suissesse a en effet battu l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6), tête de série numéro six, et tenante du titre depuis 2017, en trois sets: 6-2, 3-6, 7-6 (7/3), en demi-finale. La rencontre a duré deux heures et dix minutes. Bencic, 21 ans, qui avait sorti la Roumaine Simona Halep (WTA 2) jeudi en quarts, affrontera samedi en finale la Tchèque Petra Kvitova (WTA 4), 28 ans, tête de série numéro deux. Cette dernière avait écarté de sa route la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 31), 33 ans, également en trois sets, 3-6, 6-2, 6-4, plus tôt dans la journée.

En cas de victoire à l’issue de sa 35e finale, Petra Kvitova fêtera samedi son 27e titre WTA. Elle a déjà gagné à Dubaï en 2013. En 2019, elle a remporté le Tournoi de Sydney, et a été finaliste contre Naomi Osaka à Melbourne, où elle avait éliminé… Bencic, 6-1, 6-4, en seizièmes de finale.

Bencic, lauréate à Eastbourne et à Toronto en 2015, disputera elle sa huitième finale. Les deux joueuses se sont déjà mesurées trois fois sur le circuit. Kvitova l’a emporté les trois fois en deux sets.

