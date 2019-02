ATP Marseille – David Goffin qualifié pour les demi-finales où il affrontera Stefanos Tsitsipas

David Goffin (ATP 24) s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis ATP 250 de Marseille, l’Open 13 Provence, épreuve sur surface dure dotée de 668.485 euros, vendredi. Goffin, troisième tête de série, a en effet pris la mesure du Français Gilles Simon (ATP 32), 34 ans, tête de série numéro six et ancien double vainqueur du tournoi (2007 et 2015) en deux sets, 6-2, 6-4, au Palais des Sports. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. Pour se hisser en finale, notre compatriote va devoir se débarrasser en demis du Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 12), tête de série numéro un.

Ce dernier n’a pas concédé de set non plus à son adversaire en quarts, l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky (ATP 141), repêché après avoir été éliminé en qualifications: 6-4, 6-3.

Goffin avait affronté trois fois Tsitsipas en 2018, et l’avait battu deux fois, en seizièmes sur terre battue à Monaco, 7-6 (7/4), 7-5, puis en trente-deuxièmes, 7-5, 6-3, sur surface dure à Cincinatti. Le Grec s’était entre-temps imposé 6-3, 6-4 en quarts sur surface dure à Washington.

Les deux joueurs ne s’étaient auparavant mesurés qu’une seule fois, en quarts à Anvers sur surface dure mais en salle. Tsitsipas l’avait alors emporté 2-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/4).

