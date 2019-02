Alda Greoli « regrette qu’un geste humain ne puisse finalement être accompli »

Alda Greoli, la ministre wallonne de l’Action sociale, « prend acte » de la décision du comité de gestion de Famiwal de ne pas octroyer l’indemnité de 10 euros promise, une décision qui « relève de son autonomie de gestion ». Elle regrette toutefois « qu’un geste humain et social ne puisse finalement être accompli envers les familles lésées, particulièrement les plus démunies d’entre elles. » « Ce geste, qui ne pouvait en aucun cas constituer un précédent, devait toutefois reposer sur une base légale solide, ce que le Comité de gestion ne semble pas avoir pu établir avec certitude », a poursuivi la ministre.

Selon cette dernière, enfin, « le plus important reste – de loin – que toutes les familles aient reçu leur argent dès le lundi 11 février, et que toutes les mesures soient prises entre Famiwal et sa banque pour que tout soit rentré dans l’ordre dès les paiements du 8 mars, ce qui semble en bonne voie. »

Source: Belga