VIDEO. Le rappeur Stomy Bugsy dénonce l’élevage des poules en batterie

Bonjour à tous, aujourd’hui s’achève le dernier épisode de l’émission #TheIsland. Je tenais à remercier tous les participants, mes frères et sœurs du fond du coeur. @mikehornexplorer christian Califano @louisyjoseph @aleveauxofficiel @brahimzaibat @emiliegomis @priscillabetti @laamofficiel @seforanahmani @camillecerf @poupavins @gwendalpeizerat @olivierdion @guilhemherbert jacque Champagne C’était une expérience incroyable, une aventure humaine extraordinaire! Vous avez une place spéciale dans mon coeur pour toujours. Un grand merci à mon oncle Aurélien Duarte pour ses précieux et inestimables conseils. Et un grand merci à tous pour vos messages de fraternité. Merci aussi à mes frères d’armes et d’amour @passi_issap @jeanrachidk @jackynegmarrons @ddesclos 🙏🏾 et mes fils ❤️👑👑❤️ @sonof93 et Lat Dior … #theisland #laventuredemavie #lahasslavraie 🙌🏿❤️🙌🏻 @m6officiel @6play