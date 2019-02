Un distributeur automatique de cannabis installé dans le centre d’Athènes

Presque deux ans après la légalisation en Grèce de la vente et de la culture du cannabis à des fins industrielles, une société grecque en a installé un distributeur automatique dans le centre d’Athènes, a-t-on appris vendredi auprès de son propriétaire.

C’est « une première en Grèce. D’ici à la semaine prochaine, il sera opérationnel et toute personne intéressée pourra acheter des fleurs de cannabis », a affirmé à l’AFP Grigoris Morakos, un représentant d’Hempoil, une société créée en 2016 et spécialisée dans la vente de cannabis industriel (CBD) bio.

10 à 15 € le gramme

Installé devant un magasin de la chaîne Hempoil en collaboration avec la société italienne de production Terre di cannabis, ce distributeur devrait fournir aux consommateurs des doses d' »un à trois grammes de fleurs de cannabis, ‘bud cannabis’, d’un coût de 10 à 15 euros/gramme », a précisé Grigoris Morakos. Le distributeur de cannabis (du Sativa L ou chanvre cultivé) vise surtout « la saison touristique qui va bientôt commencer », a-t-il souligné.

Vente et culture sont légales depuis 2017

La vente et la culture de cannabis à des fins industrielles sont légales depuis 2017 en Grèce tandis qu’en mars 2018, une loi votée par le parlement en a autorisé la production à des fins thérapeutiques. Même chose pour les produits pharmaceutiques dérivés. En novembre dernier, les autorités ont délivré les premiers permis de cultiver du cannabis à usage médical : ils ont été attribués à deux sociétés, Biomecann et Bioprocann, dont le siège se trouve respectivement à Larissa et à Corinthe, tandis que des sociétés surtout canadiennes et israéliennes avaient exprimé leur intérêt.

Douze autres projets, représentant 185 millions d’euros d’investissements, sont en attente d’autorisation, selon les experts. La Grèce mise sur cette industrie qui pourrait créer de nouveaux emplois étant donné son climat et l’ensoleillement, considérés comme très favorables à la culture du cannabis. La police découvre fréquemment des plantations illégales dans la campagne grecque.