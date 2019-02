C’est à Northampton en Angleterre, qu’Hannah Donaghue, a eu la surprise d’accoucher en octobre dernier de triplés… alors qu’elle prenait la pilule. A 29 ans, la jeune maman avait déjà eu deux enfants, toujours sous contraception.

Enceinte malgré la pilule

Hannah était tombée enceinte la première fois à 18 ans, alors qu’elle prenait la pilule. Mais c’est lorsque sa deuxième fille, Charlie, est née, qu’elle a commencé à se poser des questions. « J’avais changé de pilule et je la prenais religieusement tous les jours à la même heure », confie-t-elle au Sun. Malgré ces précautions, Hannah est de nouveau tombée enceinte. « Quand j’ai vu deux lignes bleues sur le test de grossesse j’ai failli m’évanouir. Je n’avais aucune idée de comment nous allions nous en sortir, et j’avais peur d’expliquer aux gens que cela m’était arrivée alors que je prenais la pilule ». Comme le rappelle la jeune femme, sa mère a été un soutien important pour elle et ses deux filles, Meghan et Charlie, aujourd’hui âgées de 10 et 8 ans. Afin de ne plus prendre de risques, la mère célibataire décide de changer de méthode contraceptive et se fait poser un implant.

Retrouvailles avec un ami de longue date

Huit ans plus tard, suite à des problèmes avec son implant, Hannah décide de reprendre la pilule contraceptive. »J’avais rompu avec mon petit ami et je ne cherchais pas à rencontrer quelqu’un ». Pourtant, lors d’une soirée; elle recroise Ben, un ami d’enfance. « Je le connaissais depuis des années et j’ai toujours su qu’il y avait de l’attirance entre nous, et cette nuit là nous avons décidé de la finir ensemble ». Mais ni Ben, ni Hannah n’imaginaient que ces retrouvailles donneraient naissance à … trois bébés!

Une heureuse famille de 7

Quelques temps plus tard, Hannah se réveille en sang, et c’est à l’hôpital qu’on lui annonce qu’elle est enceinte. En choc, elle appelle Ben qui la rejoint. A l’échographie, le médecin entend le battement de cœur d’un premier, puis d’un second et enfin d’une troisième futur bébé ! « Je n’y croyais pas, je ne pensais pas retomber enceinte et encore moins de triplés « , annonce Hannah. Quant à Ben, ce dernier a plutôt bien pris la nouvelle. « J’ai été ravie quand Ben a dit qu’il voulait qu’on élève notre famille ensemble ». C’est durant la grossesse d’Hannah que les jeunes gens ont commencé à se fréquenter et à s’établir en couple. Ils forment aujourd’hui une heureuse famille recomposée de cinq enfants, après la naissance des triplés en octobre dernier.