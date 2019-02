Des sublimes photos d’un loup prises dans les Hautes Fagnes

Après avoir quitté nos contrées au 19e siècle, les loups sont de retour en Belgique, y compris en Wallonie. Mi-février, Roger Herman a réussi à prendre de magnifiques clichés d’un loup dans les Hautes Fagnes.

En juin 2018, un loup avait été identifié dans les Hautes Fagnes, en province de Liège, grâce à un piège photographique. Quelques semaines plus tard, durant les mois de juillet et d’août, quatre excréments suspects ont été également relevés dans la même zone. Après analyse, il est apparu qu’il s’agissait d’un seul et même loup de lignée d’Europe centrale probablement en provenance d’Allemagne.

Quatre magnifiques clichés pris dans les Fagnes

Bien installé, le loup n’a visiblement pas quitté les Hautes Fagnes. Ce 21 février, le ministre René Collin a publié sur Twitter quatre photos de l’animal prises il y a quelques jours par Roger Herman, membre du « Réseau Loup ». La qualité des photographies du « loup des Hautes-Fagnes » dans la nature enneigée est exceptionnelle. Ces photos permettent d’observer l’animal sauvage dans toute sa splendeur.

« C’était fascinant »

« Je ne pensais plus au loup lorsque tout à coup, après avoir observé quelques biches, une silhouette est apparue, venant vers moi. Au début, je me suis dit que c’était probablement une petite biche de la harde restée en arrière, ou un chevreuil, ou un renard, parce qu’il était dans un fossé et je ne voyais que son dos. Mais tout à coup, il est apparu et en fait, il suivait la piste des cervidés. Dès qu’il est sorti du fossé, mon sang n’a fait qu’un tour et j’ai vu que c’était un loup. C’était fascinant », a raconté Roger Herman à la RTBF.