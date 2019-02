Cette jeune femme vit entourée des 90 animaux qu’elle a recueillis

Adri Rachelle, une américaine de 31 ans, vit avec 90 animaux qu’elle a sauvés. Petite particularité de sa ménagerie, les animaux portent tous des noms en hommage aux « Seigneur des anneaux ».

C’est à presque une centaine d’animaux que la jeune femme originaire d’Atlanta a ouvert sa porte. Chiens, chats, chevaux, mais aussi deux perroquets, des rats, un lapin, une tortue ou encore un python font partie des animaux de compagnie d’Adri Rachelle.

Une fan de Tolkien

C’est tout naturellement que cette fan du « Seigneur des anneaux » a nommé ses animaux en hommage à l’univers de Tolkien. De la chèvre prénommée Gandalf, à Frodon l’épagneul en passant par les chats Foromir et Baramir… 80 animaux portent un nom en lien avec la saga. « Je suis un peu obsédée avec les livres et les films de la saga. Techniquement je n’ai pas encore donné tous les noms qu’il existe dans le Seigneur des anneaux, mais maintenant je dois faire des recherches », confie-t-elle au Daily Mail.

Un amour sans bornes pour les animaux

Cet amour pour la nature et les animaux, Adri l’a depuis toute petite. La jeune femme a emménagé dans une grande ferme il y a quatre ans pour pouvoir accueillir plus d’animaux. Cependant, elle concède que cette vie n’est pas faite pour tout le monde. « Je pense que pour beaucoup de personnes, cela ferait trop de travail, de bruit et de ménage, mais pour moi c’est thérapeutique. » Pour le bien-être de ses petits protégés, Adri a même fait construire un lit de trois mètres pour pouvoir dormir avec certains de ses animaux. Elle dépense 10.000 dollars par an, soit plus de 8.000 euros pour les frais vétérinaires.

Un futur sanctuaire pour animaux

Quant à ses détracteurs, Adri rappelle que seuls cinq de ses animaux n’ont pas été adoptés. « Certaines personnes disent que je collectionne les animaux mais c’est faux. J’ai ces animaux parce que d’autres n’en veulent plus et les abandonnent ». La jeune femme est fière de pouvoir donner un toit à tout ce petit monde. Elle possède également une chaîne Youtube où elle prodigue ses conseils. Dans l’avenir, Adri Rachelle aimerait créer un sanctuaire pour animaux.

