Un Suédois condamné pour le vol spectaculaire des joyaux de la couronne

Un homme de 22 ans a été condamné à 4,5 ans de prison par un tribunal suédois vendredi, pour avoir volé en juillet des bijoux anciens appartenant à la famille royale dans une cathédrale, avant de s’enfuir en bateau.

Johan Nicklas Bäckström, 22 ans, a été reconnu coupable du vol de deux couronnes en or et d’un orbe (un globe surmonté d’une croix) provenant des ornements funéraires de Charles IX, qui a régné sur la Suède et la Finlande de 1604 à 1611, et de son épouse la reine Christine. Le montant du butin est estimé à 65 millions de couronnes (6,3 millions d’euros).

Au cours de son procès, M. Bäckström a reconnu les faits, après la découverte de son ADN sur les joyaux. Il a également été condamné pour tentative de vol de trois autres objets «d’une valeur totale de 26,5 millions de couronnes» (2,5 millions€) -des faits qu’il ne reconnaît pas, précise le tribunal dans son verdict, dont l’AFP a obtenu une copie.

Le 31 juillet 2018, deux voleurs s’étaient introduits en plein jour dans la cathédrale de Strängnäs, à une centaine de kilomètres à l’ouest de la capitale Stockholm, pour faire main basse sur ces joyaux datant du XVIIe, avant de s’enfuir en bateau.