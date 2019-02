Un pilote filmé endormi aux commandes de son avion

Un pilote a été filmé (probablement par son copilote) endormi aux commandes d’un Boeing 747. Il travaille pour la compagnie aérienne China Airlines.

Un pilote de la compagnie China Airlines a été filmé endormi au volant d’un Boeing 747. La vidéo, probablement tournée par le copilote, montre un homme aux yeux fermés avec la tête penchée en avant. Si son nom n’a pas été révélé, il serait un habitué de vols entre Séoul, Tokyo et Hong Kong. Le clip aurait été pris quelques jours avant une grève de sept jours des pilotes de la compagnie qui a affecté plus de 100 vols et 20.000 passagers. Ils protestaient notamment contre de trop longues journées de travail et des horaires intenables.

Quoi qu’il en soit, le pilote aurait reçu « une sanction appropriée, » d’après un communiqué de China Airlines. Le copilote, qui a filmé et diffusé la vidéo, fait aussi face à des sanctions. Il aurait dû « réveiller son supérieur au lieu de le filmer. »