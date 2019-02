Un bébé de deux mois retrouvé dans un état critique dans un hôtel à Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a indiqué, vendredi en fin de matinée, qu’un bébé avait été retrouvé dans un état critique le 19 février 2019 vers 3h00 du matin, dans un hôtel près de la gare du midi à Saint-Gilles, confirmant ainsi une information du groupe Sudpresse.

Le parquet a précisé que la mère de l’enfant avait été interpellée puis relaxée après audition par le juge d’instruction. Ce dernier a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’inculper la mère.

« L’accident reste une possibilité »

De nombreux autres devoirs d’enquête sont encore en cours, a précisé le porte-parole du parquet, Gilles Dejemeppe. « L’accident reste une possibilité », a-t-il dit. Le 19 février dernier vers 3h00 du matin, les services de police ont été appelés dans un hôtel aux alentours de la gare du Midi à Saint-Gilles, a exposé le parquet de Bruxelles. « A leur arrivée, ils ont découvert un bébé de sexe féminin de deux mois qui ne respirait plus. Transporté à l’hôpital, le bébé est dans un état critique », a relaté le parquet.

« Au vu des circonstances des faits, la maman qui était présente à l’hôtel a été privée de liberté. Le parquet a requis un juge d’instruction d’instruire du chef de tentative d’assassinat. Après audition, le juge n’a pas inculpé la maman qui a été libérée le 20 février », a encore indiqué le parquet.

Le bébé aurait été étouffé par sa sœur

Selon Sudpresse, la maman, une femme d’une vingtaine d’années, s’est rendue avec ses deux fillettes, âgées de trois ans et de trois mois [deux mois selon le parquet], à l’Hôtel de France, boulevard Jamar à Saint-Gilles, le 18 février dernier en soirée. Elle y a loué une chambre pour la nuit. Quelques heures plus tard, le 19 février vers 2h30 du matin, la maman est descendue en panique à la réception de l’hôtel en criant « mon bébé » à plusieurs reprises. Le réceptionniste a ensuite appelé les secours et tenté d’apporter les premiers soins à la plus jeune des fillettes, selon le quotidien.

D’après les déclarations de la mère, sa fille plus âgée aurait accidentellement étouffé sa petite soeur, rapporte Sudpresse. La victime souffrirait d’une hémorragie cérébrale, explicable par un mécanisme d’étouffement, mais présenterait aussi un traumatisme crânien non explicable par une telle manoeuvre, selon les premiers éléments d’enquête dont fait état le quotidien.