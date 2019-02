Tips & Trends : Penser rénovation et écologie

D’après une étude commandée par le salon de la construction et de la rénovation Batibouw, un Belge sur trois trouve irresponsable de construire une nouvelle maison dans le contexte climatique actuel. Et nous sommes plus de la moitié convaincus qu’il est nécessaire d’apporter quelques modifications à notre logement pour limiter le changement climatique. L’heure est donc à la rénovation durable, voire bioclimatique !

Avec l’ouverture du salon Batibouw, beaucoup de Belges vont se pencher sur la rénovation de leur habitation. Rénover n’est pourtant pas chose aisée. L’objectif d’une bonne rénovation n’est pas seulement de mettre la maison au goût du jour mais également d’y apporter les modifications nécessaires pour limiter l’utilisation énergétique. Pour cela, il y a plusieurs erreurs à éviter absolument.

Sur le site Ecoconso.be, vous trouverez des articles qui vous aideront lors de la rénovation de votre habitation. Avant de se lancer dans un chantier, il est important, par exemple, de bien étudier l’orientation de sa maison. Analysez correctement l’emplacement de nouvelles baies vitrées qui vous permettront de bénéficier de la chaleur du soleil et de la lumière naturelle. Pensez également à évaluer la possibilité de mettre ou non des panneaux solaires. Dans tous les cas, composez avant tout avec votre environnement. On peut, par exemple, réfléchir son habitation en termes de bioclimatisme, c’est-à-dire une rénovation qui est une symbiose entre le bâtiment, votre bien-être et le respect de l’environnement.

Aidez-vous d’un professionnel de la rénovation durable et établissez un planning précis et un budget. Et surtout ne pensez pas à faire des économies sur l’isolation, car plus l’isolation est importante, plus vous le sentirez sur votre facture.

Lorsque vous rénovez votre habitation, les enjeux énergétiques sont importants. Étudiez donc bien les différentes possibilités avant de vous rendre à Batibouw ce week-end !