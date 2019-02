Le prix exorbitant d’un relooking avec Cristina Cordula

À côté des Reines du shopping, Cristina Cordula est également à la tête d’une agence de conseil en image. Et il vous faudra mettre la main au portefeuille si vous souhaitez être relooké par l’ancienne mannequin brésilienne.

Chaque semaine, vous pouvez suivre les aventures de cinq candidates qui veulent devenir la Reine du shopping. Des candidates dont le look est commenté par Cristina Cordula, présentatrice culte de l’émission. Mais à côté de son activité télévisuelle, l’ex-mannequin est aussi à la tête de sa propre agence de conseil en image. « Ce métier existait aux Etats-Unis et en Angleterre et je sentais que l’image allait devenir très importante, avant même Instagram , » explique-t-elle dans un entretien au magazine Capital.

Au total, des prestations dans son agence se facturent entre quelques centaines et 2.470€. Pour ce prix, vous avez même droit à un rendez-vous avec la Brésilienne. « On adapte son agenda à son planning de tournage, mais elle est souvent là plusieurs fois par mois, d’après son bras droit, Valentina. À distance, elle supervise toute l’activité : on lui envoie les photos, on lui demande son avis au moindre doute… »

Et depuis l’année 2008 et la crise, l’affaire tourne de nouveau à plein régime. La médiatisation de Cristina Cordula n’y est sans doute pas étrangère.