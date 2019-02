Il a neigé à Las Vegas, une première en dix ans!

Pour la première fois en dix années, la neige a recouvert les nombreux casinos de Las Vegas. Les températures tournent autour des 2 degrés Celsius, à la place des 17 degrés habituels.

Las Vegas recouvert d’un manteau de neige. Cela faisait dix longues années que les habitants de la ville du Nevada n’avaient plus assisté à pareil spectacle. Le mois de février est en effet le plus froid depuis 2004. En dix jours, la ville a connu deux averses de neige. En fonction des zones, elle est tombée de 3 à 8 centimètres.

Un record depuis 2008 lorsque 9 centimètres de neige étaient tombés sur Las Vegas. La neige a également causé plusieurs perturbations. Les écoles, qui étaient restées ouvertes hier, sont fermées ce vendredi. Une centaine de vols ont également été retardés ou annulés, l’aéroport n’ayant pas de chasse-neige à disposition. Les casinos n’ont, eux, pas été impactés par la météo.

Las Vegas official snowfall for Feb 20th is 0.5 inches. This breaks a daily snowfall record for this date

It is also the second latest date (winter season) where a half inch or more of snowfall was recorded. Record latest was 0.6" on Feb 25th, 1987#vegasweather #VegasSnow pic.twitter.com/EAFJLC6vYJ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 21, 2019