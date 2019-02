USA: l’acteur se disant victime d’une agression est désormais un suspect

L’acteur américain noir et gay Jussie Smollett, qui a affirmé avoir été victime d’une agression raciste et homophobe, est soupçonné d’avoir monté l’affaire de toutes pièces et est désormais considéré comme un « suspect », a annoncé mercredi la police de Chicago. Les spéculations se multiplient depuis des semaines sur la véracité des faits, et la police avait fait état de ses doutes dimanche.

M. Smollett, 36 ans, l’une des vedettes de la série « Empire », avait porté plainte fin janvier en affirmant avoir été agressé par deux individus dans le centre-ville de Chicago, qui lui auraient crié des « insultes racistes et homophobes » avant de le frapper.

Mais « Jussie Smollett est maintenant officiellement classé comme suspect dans le cadre d’une enquête criminelle de la police de Chicago pour dépôt de fausse plainte », a indiqué sur Twitter le porte-parole de la police de Chicago, Anthony Guglielmi.

Des policiers ont présenté des preuves à ce sujet à un grand jury du comté de Cook, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, la police avait déjà indiqué que deux « suspects potentiels » avaient été laissés en liberté sans être poursuivis, tandis que des médias américains laissaient entendre que l’agression pourrait avoir été un simulacre.

Jussie Smollett s’était dit en colère de voir que sa version était remise en doute.

Son agression présumée avait provoqué une vive émotion et déclenché un torrent de condamnations.

