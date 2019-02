Union des principaux adversaires de Netanyahu en Israël

Le deux principaux adversaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont annoncé jeudi avoir créé une alliance dans le but de le vaincre lors des élections législatives anticipées du 9 avril. Benny Gantz, ancien chef d’état-major de l’armée, et le centriste Yaïr Lapid ont indiqué dans des communiqués qu’ils formaient une liste commune et qu’ils assureraient ensemble une fonction de Premier ministre tournante en cas de victoire.

Benny Gantz a récemment créé son parti, « Résilience pour Israël », généralement classé au centre droit. Yaïr Lapid, est à la tête du parti de centriste Yesh Atid (« Il y a un avenir »), qui compte actuellement 11 députés sur 120 au Parlement.

Selon les sondages, ces deux personnalités politiques sont les principaux adversaires de Benjamin Netanyahu, qui est en tête dans les sondages d’opinion malgré les enquêtes pour corruption dont il est l’objet.

Benny Gantz s’est déjà associé à l’ancien chef d’état-major et ministre de la Défense, Moshé Yaalon. Un autre ex-chef d’état-major, Gabi Ashkenazi, a également décidé de rejoindre « Résilience pour Israël », ont spécifié les partis de MM. Gantz et Lapid.

« Motivés par une profonde responsabilité nationale, Benny Gantz, Yaïr Lapid et Moshé Yaalon ont décidé de créer une liste unifiée qui constituera le nouveau parti de gouvernement en Israël », peut-on lire dans le communiqué de Yesh Atid.

« Le parti mettra en place une nouvelle équipe de direction qui garantira la sécurité d’Israël et réunira les éléments divisés de la société israélienne », poursuit le texte.

M. Netanyahu et le Likoud sont favoris des sondages. Cependant, la possibilité que le procureur général n’annonce avant le 9 avril son intention d’inculper le Premier ministre dans plusieurs affaires de corruption présumée pèse sur la campagne.

source: Belga