Une première meute de loups pour Pairi Daiza

Six loups du Canada s’installeront au printemps à Pairi Daiza, a annoncé jeudi le parc hennuyer. Nanouk et Nita sont arrivés avec leurs quatre petits du zoo allemand de Münster. Pairi Daiza ouvrira dans le courant du mois d’avril un nouveau « monde » nommé « The Last Frontier », sur le thème de la Colombie britannique au Canada. Les quatre jeunes de la meute n’ont pas encore été baptisés, a indiqué le zoo. Leurs noms seront choisis parmi 10 dénominations indiennes au terme d’un sondage. C’est une tradition, selon le parc, de proposer aux visiteurs de Pairi Daiza de voter pour le patronyme des nouveaux venus. En 2016, les amoureux des animaux avaient déjà pu choisir le nom d’un bébé panda.

La nouvelle section du parc est toujours en construction. Le public devrait toutefois découvrir ce « monde » à la réouverture de Pairi Daiza, le 6 avril. Illustrant la nature de la Colombie britannique, « The Last Frontier » accueillera des ours, des élans, des pumas, des castors, des grues, des daims et bien d’autres animaux avant de voir s’établir ensuite une meute de loups européens.

Source: Belga