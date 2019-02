Les Belges à l’étranger – Mertens et Naples en 8es de finale de l’Europa League, Boyata et le Celtic éliminés

Vainqueur 2-0 face à Zurich lors du 16e de finale retour d’Europa League ce jeudi, Naples a validé son ticket pour les 8es de finale avec Dries Mertens, auteur d’un assist, sur le terrain pendant 90 minutes. Dans le même temps, le Celtic, avec Dedryck Boyata, n’a pas su inverser la tendance à Valence (défaite 1-0) et quitte la compétition. Vainqueur 1-3 en Suisse, Naples avait déjà un pied en huitièmes de finale avant ce match retour. Dominateurs, les Italiens étaient récompensés en fin de première période sur l’ouverture du score de Verdi (43e). Les Napolitains enfonçaient le clou après le repos via Ounas, idéalement servi par Dries Mertens qui a joué l’entièreté de la rencontre.

Battu 0-2 au match aller, le Celtic Glasgow s’est une nouvelle fois incliné face à Valence. Réduits à dix suite à l’exclusion de Toljan (37e), les Ecossais concédait le seul but de la partie à vingt minutes du terme des pieds de Gameiro. Dedryck Boyata a joué les 90 minutes de la partie pour le Celtic.

