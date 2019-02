La Wallonie revoit son système de primes « énergie » et « rénovation »

Le gouvernement wallon a décidé de revoir le système régional des primes « énergie » et « rénovation » afin d’encourager les citoyens à procéder à des travaux qui réduiront la consommation énergétique des logements, ce qui permettra d’atteindre les objectifs européens en la matière – une amélioration de l’efficacité énergétique d’au moins 27% d’ici 2030 -, ont annoncé jeudi les ministres régionaux en charge du Logement et de l’Energie, Valérie De Bue et Jean-Luc Crucke. Le secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires est responsable, en Wallonie, de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Forte de ce constat, la majorité régionale a décidé de simplifier le système de primes, après en avoir déjà augmenté le montant.

Concrètement, la nouvelle procédure prévoit la réalisation d’un audit par un auditeur qui listera les travaux et établira leur priorité. Une demande unique sera ensuite introduite à l’administration wallonne avant que ne soit versée, par la Région, la prime « audit ». D’un montant maximum de 660 euros, cette prime devrait rembourser une grande partie du coût de l’auditeur, ce dernier étant chargé de calculer l’économie d’énergie, de conseiller et d’accompagner le demandeur tout au long du processus.

Selon les ministres régionaux, « quelque 500 auditeurs » – qui remplaceront les estimateurs publics du système actuel – seront accrédités, « afin de ne pas revivre l’engorgement » que l’on connaît aujourd’hui.

Autre nouveauté: les primes seront désormais accessibles à l’ensemble de la population, le plafond de 97.700 euros de revenus ayant été supprimés et les propriétaires bailleurs pouvant également recourir au dispositif.

Approuvé en seconde lecture par le gouvernement wallon, l’arrêté relatif à ces modifications est désormais entre les mains du conseil d’Etat. Il pourrait entrer en application au printemps prochain.

