La première de Tom Colsoul avec le Néerlandais Ten Brinke (Toyota Hilux) au Qatar

Désormais associé à nouveau au Néerlandais Bernhard Ten Brinke sur une Toyota Hilux, Tom Colsoul entame dès vendredi, par une spéciale de 102 kilomètres, le Rallye du Qatar, première des cinq épreuves de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain. « Nous avons testé la voiture hier (mercredi) », a expliqué Tom Colsoul jeudi quelques heures avant la cérémonie d’ouverture de l’épreuve. « Les tests sont les mêmes que l’an dernier, hormis que c’est cette fois sur une Toyota. Ce n’est pas très représentatif de ce qui nous attend ces prochains jours, mais je sais à présent ce qu’il m’a manqué les années passées. Le sentiment est très bon. Pour Bernhard, il s’agira de sa première expérience au Qatar. L’objectif est très simple. Tout est axé sur le Dakar 2020. Nous allons disputer les deux premières épreuves de cette Coupe du monde, puis nous ferons un premier bilan. Cela dit nous sommes des compétiteurs, nous voulons terminer le plus haut possible. Cette épreuve est sans doute la plus difficile du programme. La victoire est réservée à Nasser Al-Attiyah (Toyota également, ndlr), nous n’avons aucune pression. Nous sommes candidats à un podium », a estimé Tom Colsoul vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain l’an dernier avec le Polonais Jakub Przygonski (MINI).

Leur collaboration s’est arrêtée à l’issue du Dakar au début de l’année avec une 4e place. Trois Toyota de l’écurie Overdrive Racing de Jean-Marc Fortin sont engagées au Qatar. L’épreuve s’achève mardi.

Source: Belga