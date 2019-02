La 27e journée promet du suspense à tous les niveaux

A quatre journées de la fin de la compétition régulière, Lokeren jouera sa dernière chance de se maintenir parmi l’élite du football belge sur la pelouse de Mouscron, l’équipe en forme du moment qui a aligné cinq victoires en autant de rencontres ces dernières semaines. Dans le haut du classement, de nombreux duels concerneront la bagarre pour les play-offs 1.

Lokeren peut être condamné à la relégation ce week-end. Le Sporting waeslandien compte 8 points de retard sur Waasland-Beveren et Ostende, alors qu’il reste un maximum de 12 points à gagner. Les trois clubs jouent samedi soir. Ostende sera en visite chez leur voisin du Cercle Bruges tandis que Waasland-Beveren accueille Courtrai.

L’équipe de Glen De Boeck doit gagner au Canonnier et ensuite espérer des défaites ostendaise et beverenoise. Sinon, la relégation pourrait être officialisée.

Eupen-Zulte Waregem, un match entre deux équipes qui ont peu à gagner ou à perdre, est la quatrième affiche du samedi (18h).

La Gantoise et le Standard donneront le coup d’envoi de la journée vendredi soir à la Ghelamco Arena. Les Buffalos ont souffert lors de leurs deux derniers matchs de championnat contre Mouscron et Waasland-Beveren, ce qui a fortement hypothéqué leurs chances de qualification pour les play-offs 1. Gand peut évidemment encore remporter la Coupe puisqu’elle jouera la finale, mais échouer hors du Top 6 serait une grande déception pour l’ambitieux club gantois.

Le Standard troisième au classement ne veut plus rien lâcher afin d’aborder les P-O I aussi près que possible des deux leaders actuels Genk et le Club Bruges.

Dimanche après-midi, celui-ci, de retour de son devoir européen à Salzbourg, se rend chez le rival d’Anderlecht pour l’affiche du week-end. Le Club, gonflé par ses récents succès, est capable de malmener une équipe anderlechtoise qui si elle a gagné à l’Antwerp ne parvient pas à convaincre sur le terrain. Les Mauves, actuels 6es, doivent se méfier d’un retour possible de Gand et de Charleroi, distancés d’à peine trois unités.

Les Zèbres, sortis miraculeusement de leur déplacement à Courtrai avec 3 points lors de la 25e journée, devront faire aussi bien dimanche soir (20h00) sur le synthétique de Saint-Trond pour garder ses chances. Auparavant (18h00), l’autre sommet du week-end, aura vu le leader Genk recevoir l’Antwerp, 4e, la seconde meilleure équipe de la saison en déplacement avec 26 points gagnés en 13 rencontres.

