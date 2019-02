Grève mondiale pour le climat le 15 mars, les syndicats invités à déposer des préavis

Le mouvement belge pour le climat, sous l’égide de Youth for Climate, a appelé à une mobilisation plus générale jeudi après-midi, à la suite de la septième manifestation des jeunes à Bruxelles pour des mesures plus ambitieuses afin de contrer le changement climatique. A l’occasion de la grève mondiale pour le climat prévue le 15 mars, il a invité les syndicats à déposer des préavis de grève. Le front commun, composé de Youth For Climate, Students For Climate, Teachers for Climate et Workers For Climate, a demandé, lors d’une conférence de presse qui a suivi la marche bruxelloise, aux syndicats de déposer un préavis de grève pour le 15 mars, journée mondiale de mobilisation pour le climat.

« On ne peut pas s’en remettre seulement aux jeunes » pour faire bouger les lignes en matière climatique, selon un porte-parole de Workers for Climate. « Ceci est un appel adressé à tous les militants pour qu’ils se mobilisent, de préférence sous un préavis de grève. »

« Nous voulons que le 15 mars soit un gigantesque succès », a souligné un représentant de Teachers for Climate. « La tâche des professeurs est de conscientiser et aider les jeunes à changer le monde. »

Source: Belga