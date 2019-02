France: une inscription antisémite découverte sur la maison d’une élue locale du nord

Une inscription antisémite a été découverte jeudi dans le nord de la France, sur la façade de la maison d’une élue locale, a-t-on appris de sources concordantes, alors que le pays s’apprête à voter un durcissement de la loi pour faire face à une résurgence des actes antijuifs. Le mot « juden » (juifs en allemand) et une étoile de David ont été tagués en rouge sur la façade de cette maison située à Wallers, dans la banlieue de Valenciennes, peut-on voir sur une photo publiée sur le site internet du journal La Voix du Nord.

« J’ai déposé plainte au nom de la commune pour provocation et injure à caractère racial », a déclaré à l’AFP le maire de la commune, Salvatore Castiglione, précisant que l’élue n’était pas de confession juive.

La France a connu ces derniers temps une résurgence des actes antisémites. Mardi, des milliers de personnes ont manifesté dans le pays, répondant à un « appel au sursaut » lancé par des responsables politiques ou religieux.

Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi de « nouvelles lignes rouges » pour lutter contre la « haine » antijuive sur internet ou dans les écoles publiques. Il a notamment annoncé le dépôt en mai d’une proposition de loi pour freiner les propos racistes et antisémites sur le net et « renforcer la pression sur les opérateurs ».

